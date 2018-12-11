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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Gaziantepli bisikletli gezgin üçüncü Türkiye turunda

Gaziantepli bisikletli gezgin üçüncü Türkiye turunda

Bisikletli gezgin Ömer Töremen konuşması

Cumhuriyet Karya Görece Bisiklet 

-Bisikleti ile birlikte Kızılırmak nehrinde kayaların üzerinde
-Bisikletiyle birlikte Bafra’dan yola çıkan Ömer Toraman gelin köprüsünden geçişi
-Samsun Sinop karayolunda bisikletle giderken

( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN

- Gaziantepli bisiklet gezgini çıktığı üçüncü Türkiye turunda Samsun’un Bafra ilçesine geldi. Üçüncü Türkiye turuna Haziran ayında Gaziantep’ten başlayan 42 yaşındaki Ömer Töremen, Gürcistan'ın ardından sahil bandını takip ederek 6 aylık bir yolculuk sonunda Samsun’un Bafra ilçesine ulaştı. Bafra’da bir gece konaklayan ve ilçenin tarihi ve turistlik yerlerini gezen Töremen yaptığı açıklamada, “Şu anda üçüncü Türkiye turundayım. Karadeniz yolculuğum Gürcistan’dan başladı.
Geçen seneden beri şu ana kadar 40 bin kilometre yaptım. 40 bin kilometre boyunca çok anılar yaşadım. Çok insanla haşır neşir oldum. Bisiklet gezginciliği benim için tadına doyamadığım bir tutkuya dönüştü. İleriki turlarda hedefim şu olabilir; Türkiye’yi yeterince gezdim. Türk cumhuriyetleri olabilir. Belki Japonya turu olabilir, belki bir Afrika turu olabilir. Tur yapmayı çok seviyorum. Bu bana çok büyük keyif veriyor” dedi.
Bafra’dan sahil bandını takip ederek Kastamonu, Bartın ve Zonguldak üzerinden Düzce’ye, oradan da Sakarya ve İstanbul’a gitmeyi planladığını anlatan Ömer Töremen, “İstanbul’dan Marmara Denizi’ni takip ederek Ege Denizi üzerinden Akdeniz'in sonuna kadar bir buçuk aylık süre zarfında 3 bin 500-4 bin kilometre daha göreceğim. Kıbrıs'ta da görmek istediğim yerler var. Kıbrıs turu da yapabilirim” diye konuştu.
Töremen, günlük ortalama 110 kilometre yol kat ettiğini sözlerine ekledi.
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