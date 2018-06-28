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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Gaziantep'teki terör operasyonunda 7 tutuklama

Gaziantep'teki terör operasyonunda 7 tutuklama

Operasyondan görüntüler

Adli Kontrol Genel Seçimler Terör Operasyonu İran Seçimleri Terör Örgütü 

-Zırhlı araçlar
-Drone görüntüleri
-Ekiplerin kapıyı açıp içeri girmeleri
-Yapılan aramalar
-Zanlıların adliyeye çıkarılması

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te 24 Haziran seçimleri öncesinde eylem hazırlığındaki terör örgütlerine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 15 kişiden 7'si tutuklandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İl Merkezi, Nizip ve Nurdağı İlçelerimizde gerçekleştirilen operasyonda 15 kişi gözaltına alınmıştı. Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili genel seçimleri nedeniyle örgüt adına provokatif eylemlerde bulunacağı değerlendirilen, sosyal medya hesapları üzerinden halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yapan, terör örgütünün propagandasını yaparak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına ve Devlet Büyüklerine hakaret ettiği tespit edilen ve bu hususta hakkında ihbar bulunan kişilere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 15 kişi, sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslarda 7'si tutuklanarak, cezaevine gönderilirken 7 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. Bir kişi ise ise çıkarıldığı adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.
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