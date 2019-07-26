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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişinin ölmesi

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişinin ölmesi

- Polis araçlarının adliyeye gilmesi - Zanlıların zırhlı araçtan çıkarılması - Zanlıların adliyeye alınması - Gözaltına alınan 4 şüpheli zırhlı araçla adliyeye sevk edildiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te bir kişinin uğradığı silahlı saldırı sonucu ölmesine ilişkin 4 zanlı gözaltına alındı.İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Eyüpsultan Mahallesi'ndeki evinin önünde oturduğu sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden İbrahim Uzun'un, öldürülmesi olayına karışan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, şüphelilerin M.Y, M.Y, İ.G. ve S.Y. olduğunu belirledi.Adreslerine düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından zırhlı araçla adliyeye sevk edildi.Merkez Şehitkamil ilçesi Eyüpsultan Mahallesi'ndeki evinin önünde oturan Uzun, dün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

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