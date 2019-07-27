Gaziantep'te orman yangını



- Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana gelen anızın yangınında ormana sıçrayan alevler, 2 hektarlık ormanlık alan kül oldu. İslahiye ilçesine bağlı Alaca Mahallesi mevkiinde bir arazideki anız yangını ormanlık alana sıçradı. 150 personel, 5 helikopter, 30 arazöz ve 10 su tankıyla müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı. Zamanında müdahale edilen yangında 2 hektarlık ormanlık alan kül oldu. Yangının kontrol altına alındığı öğrenilirken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. (MFT-SD-

