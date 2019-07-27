Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Gaziantep'te orman yangını

Gaziantep'te orman yangını

alevlerin yükselmesi

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Ormana Ormanlı Orman Yangını Anız Yangını Helikopter 


- Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana gelen anızın yangınında ormana sıçrayan alevler, 2 hektarlık ormanlık alan kül oldu. İslahiye ilçesine bağlı Alaca Mahallesi mevkiinde bir arazideki anız yangını ormanlık alana sıçradı. 150 personel, 5 helikopter, 30 arazöz ve 10 su tankıyla müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı. Zamanında müdahale edilen yangında 2 hektarlık ormanlık alan kül oldu. Yangının kontrol altına alındığı öğrenilirken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. (MFT-SD-
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Selamımı Almadı Cinayeti Görüntüleri Ortaya ÇıktıSelamımı Almadı Cinayeti Görüntüleri Ortaya Çıktı
Hamile Kediyi Pitbullun Ağzına Atmışlardı... O Çocukların Sözleri Hayrete DüşürdüHamile Kediyi Pitbullun Ağzına Atmışlardı... O Çocukların Sözleri Hayrete Düşürdü
Dev Kaçak İçki OperasyonuDev Kaçak İçki Operasyonu
Tarihin En Büyük Sahte Dolar Operasyonu!Tarihin En Büyük Sahte Dolar Operasyonu!
Hamile Kadın Ve Eşine Trafikte Dehşeti Yaşatan Magandalara Bir Şok DahaHamile Kadın Ve Eşine Trafikte Dehşeti Yaşatan Magandalara Bir Şok Daha
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı