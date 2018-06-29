Gaziantep'te orman yangını

-ekiplerin gelişi

-söndürme çalışmalarından görüntü

-iş makinelerinden görüntü

-helikopter görüntüsü

-detaylar



( GAZİANTEP )- Bölgeye itfaiyelerin yanı sıra iş makineleri, su tankerleri ve helikopter sevk edildi GAZİANTEP



- Gaziantep'te Dülükbaba ormanlarında yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra çok sayıda su tankları, iş makineleri ve helikopter sevk edildi. İddiaya göre Gaziantep'te bugün saat 13:00 sıralarında Dülükbaba Ormanları yakınlarındaki tarlada başlayan anız yangınının ormanlara sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra su tankları, iş makineleri ve helikopter sevk edildi. Yaklaşık 3 saattir süren söndürme çalışmalarının devam ettiğini öğrenilirken, alevlerin kontrol altına alındığı belirtildi.

