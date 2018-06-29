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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Gaziantep'te orman yangını

Gaziantep'te orman yangını

yükselen dumanlardan görüntü

Orman Yangını Anız Yangını Helikopter Yükselen Trol 

-ekiplerin gelişi
-söndürme çalışmalarından görüntü
-iş makinelerinden görüntü
-helikopter görüntüsü
-detaylar

( GAZİANTEP )- Bölgeye itfaiyelerin yanı sıra iş makineleri, su tankerleri ve helikopter sevk edildi GAZİANTEP

- Gaziantep'te Dülükbaba ormanlarında yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra çok sayıda su tankları, iş makineleri ve helikopter sevk edildi. İddiaya göre Gaziantep'te bugün saat 13:00 sıralarında Dülükbaba Ormanları yakınlarındaki tarlada başlayan anız yangınının ormanlara sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra su tankları, iş makineleri ve helikopter sevk edildi. Yaklaşık 3 saattir süren söndürme çalışmalarının devam ettiğini öğrenilirken, alevlerin kontrol altına alındığı belirtildi.
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