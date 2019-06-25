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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Gaziantep'te masa sandalye imalathanesinde yangın

Gaziantep'te masa sandalye imalathanesinde yangın

alevlerden detaylar

Çatı Katı Polis İmalathane Polis Ekipleri Masa Sandalye 

-itfaiye ekipleri, müdahalesi
-polisin güvenlik tedbirleri
-detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te bulunan bir masal ve sandalye imalathanesinde yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Tekstil Kent Mahallesi'nde bulunan bir masa ve sandalye imalathanesinde yangın çıktı. Henüz nedeni belli olmayan yangının 2 katlı imalathane binasının çatı katındaki sünger ve kauçuk malzemelerinin bulunduğu bölümde başladığı öğrenildi. Bir anda alevler binayı sararken, yoğun duman yükseldi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. 3 koldan 10 araç ile yangını söndürme çalışmaları sürürken polis ekipleri ise imalathanenin bulunduğu caddeyi trafiğe kapattı. Çevrede geniş güvenlik tedbirleri alan polis, bölgeye kimseyi yaklaştırmıyor. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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