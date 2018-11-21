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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Gaziantep'te ilik nakli yapılan ilk hasta taburcu oldu

Gaziantep'te ilik nakli yapılan ilk hasta taburcu oldu

hastanın görüntüleri

Küçük Kız Tedavi Süreci Kemik İliği İlik Nakli Kök Hücre 

-hasta çocuk ve ailesi
-çocuğun babasının ağlaması
-rektörün ve nakli yapan doktorun çocukla buluşması
-açıklamalar

( GAZİANTEP )- Küçük kız abisinden yapılan ilik nakliyle hayata tutundu GAZİANTEP

- Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Pediatrik Kemik İliği Transplantasyon Merkezi'nde 5 yaşındaki Suriyeli Emel Jawich, 17 yaşındaki abisi Khakd Jawich'den yapılan ilik nakliyle hayata tutundu. Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi yer alan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ilk ve tek kemik iliği nakli merkezi olma özelliği taşıyan Pediatrik Kemik İliği Transplantosyon Merkezi'nde Prof. Dr. Sinan Akbayram öncülüğünde faaliyet gösteren merkez hastaları hayata bağlamaya devam ediyor. Yaklaşık 6 ay önce merkeze başvuran ve merkezin ilk hastası olma özelliği taşıyan 5 yaşındaki Emel Jawich, aylar süren tedavi sürecinin ardından 17 yaşındaki abisinden yapılan kemik iliği nakli ile hayata tutunarak taburcu oldu. İlik nakli yapılarak sağlığına kavuşan ilk hasta olma özelliği taşıyan Emel Jawich'in taburcu olması nedeniyle Onkoloji Hastanesinde düzenlenen etkinliğe Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin, Pediatrik Kemik İliği Transplantosyon Merkezi Doktoru Prof. Dr. Sinan Akbayram ile birlikte çok sayıda doktor ve hastane personeli katıldı.
Düzenlenen etkinliğe katılan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, "Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak ilklere imza atmaya devam ediyoruz. Bugün de Gaziantep Üniversitesi Hastanesi olarak pediatrik onkolog ve pediatrik hemotolog hocalarımız Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ilk ve tek Pediatrik Kemik İliği Transplantasyonu Ünitesi'ni açtık. Bugün de burada başarılı bir şekilde nakil olup sağlığına kavuşan ilk hastamızı taburcu ediyoruz. Bu bizim Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep şehri ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi açısından çok önemli bir girişim ve kentimize yaraşır büyük bir gelişmedir. Bu konuda Prof. Dr. Sinan Akbayram liderliğinde büyük bir özveriyle çalışan üç hocamız da çok güzel işlere imza atıyorlar" dedi.
Nakli yapan ve küçük kızın sağlığına kavuşmasını sağlayan Prof. Dr. Sinan Akbayram ise, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ilk ve tek Pediatrik Kemik İliği Transplantasyonu Ünitesine bu hastamızı yaklaşık 2 ay kadar önce yatırmıştık. Hastamız şuan artı 50. gününde ve tamamen sağlıklı bir şekilde ve tüm kan değerleri normal olarak hastamızı taburcu ediyoruz. Hastamız 5 yaşında ve Suriyeli. Hastamızı yaklaşık bir 6 aydır ünitemizde takip ediyorduk. Lösemi hastasıydı, kardeşinden kemik iliği nakli yaptık ve başarılı bir operasyon gerçekleştirdik. Bundan sonra sırada bekleyen 20 tane daha hastamız var. Hocalarımızla birlikte bu hastalara da kök hücre transplantasyonu yapmak için hep birlikte çalışacağız" diye konuştu.

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