-kalabalıktan görüntüler,

-ikiz çocuklardan görüntüler, afrikalılar,

-zürafa ve çevresindeki vatandaşlar, kaplanlar,

-togolu öğrenci Mauna Yauvu ile röp, geyikler,

-vatandaşlar ile röportajlar, ceylanlar,

-bir çocuğun keçilere yem vermesi,

-safari park önündeki kuyruk, otobüslerle safari turu,

-Gaziantep Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Müdürü Celal Özsöyler ile röp, develer, otobüsler, hayvanlar detaylar,



( GAZİANTEP ) - (Özel Haber)Gaziantep'te hayvanat bahçesi rekorları alt üst ediyor- Ziyaretçi akınına uğrayan hayvanat bahçesindeki Safari Park önünde uzun kuyruklar oluştu- Toplam 23 kilometre gezi alanı bulunun hayvanat bahçesine afrika ülkelerinden bile ziyaretçiler geldi GAZİANTEP



- Yüzölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada dördüncü sırada yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi her yıl farklı rekorları kırıyor. Bu yılın ilk altı ayında 1 milyon 780 bin kişinin ziyaret ettiği hayvanat bahçesinin safari parkı önünde uzun kuyruklar oluştu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından tanzim edilen “Burç Ormanı Doğal Hayatı Koruma ve Rekreasyon Projesi” Hayvanat Bahçesi Burç Ormanı içerisinde 1000 dönüm arazi üzerine kurulan Gaziantep Hayvanat Bahçesinde toplamda 325 tür'den 7 bin 100 hayvan barınıyor.1998 yılında yapımına başlanan ve 2001 yılında hizmete açılan hayvanat bahçesinde toplamda ise 23 kilometrelik yaya ve araçla gezi alanı yer alıyor. Yüzölçümü ve barındığı türler açısından Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci dünyanın ise dördüncü hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, barındırdığı yırtıcı türlerden, kafes hayvanlarına Amerika, Afrika ve Asya gibi çeşitli ülke ve kıtalarda bulunan endemik türlere kadar binlerce hayvan ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Hafta içi her gün yaklaşık 4 bin ile 4 bin 500 kişinin gezdiği hayvanat bahçesini hafta sonlarında ise bu sayı günlük 17 bin 18 bin kişi arasına çıkıyor. 2017 yılında 3 buçuk milyon kişinin ziyaret ettiği hayvanat bahçesinde bu yılın ilk 6 ayında ise sayı 1 milyon 780 bin kişiye ulaştı. Ziyaretçi sayısı ile ilgili rekorları alt üst eden hayvanat bahçesinde ziyaretler binlerce hayvan türünü bir arada görmenin yanı sıra temiz, doğa ile iç içe bir ortamda vakit geçirebilmenin keyfini sürüyor. Safari park kuyruğu Hayvanat bahçesinde sıra dışı bir keyif olarak tanımlanan safari park gezisi de sunuluyor. Ziyaretçilere özel otobüslerde yaklaşık 4 kilometrelik gezi alanında 200 türden yaklaşık 2 bin hayvanı doğal ortamlarda görme imkanı sunuluyor. Hayvanlarla iç içe gün geçirmek amacıyla hayvanat bahçesine gelenler safari parka girebilmek için uzun kuyruklar oluşturuyor. 3 otobüs ile verilen tur hizmetinde sıra dışı bir geziye yapan ziyaretçiler, geyik ve karacalardan, manda ve develere, kanatlı türlerden cins atlara kadar toplam 2 bin hayvanı yakından görebiliyor. Gaziantep Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Müdürü Celal Özsöyler, " 350 dönüm üzerine kurulu safari parkımız bulunuyor. İnsanların yoğun ilgisini görüyor. İnsanların Afrika'ya gitmelerine gerek yok. gaziantep hayvanat bahçesinde ilk olan safari parkı görebilirler. 200 türü bir arada serbest bir şekilde yaşayan hayvanları görebilirler. Bu kuyrukta bekleyen insanlar, otobüslerle alınıp, parkta tur attırılıyor. İnsanlar, önlerine gelen hayvanları görebiliyor" dedi.

Afrika ülkelerinden ilgi bir başka Türkiye ve dünyanın turizminin Tur listesinde yer alan hayvanat bahçesi, başta Güney Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üze tüm ülke genelinden ziyaretçilerin yanı sıra dünyanın bir çok ülkesinden de ziyaretçilerine doğa ve hayvanlarla iç içe zaman fırsatı sunuyor. Başta Suriye, Almanya, Hollanda, Amerika gibi ülkelerinin yanı sıra Afrika ülkelerinden de gelen ziyaretçiler hayvanat bahçesini geziyor. Afrika ülkelerinden Togo Kamerun, Nijerya, Kenya gibi ülkelerden insanlar da hayvanat bahçesine ilgi gösteriyor. Togolu öğrenci Mauna Yauvu, yaklaşık 9 saat süren yolculuk ile kendisini ziyarete gelen annesi ve Nijerya, Kenya, Kamerun gibi ülkelerden gelen arkadaşlarını hayvanat bahçesine getirdiğini belirterek, "Balıklar hippotatamus ve zürafa dikkatimizi çekti. Yeşillik iyi, temiz. Buradaki bazı hayvanları ormanda bile bulamazsınız. Togo'nun kilometre olarak uzaklığını hatırlamıyorum. Uçakla aktarmasız 9 saat sürüyor" dedi.

Çevre illerden gelen insanlar ise, hayvanat bahçesini çok beğendiğini belirterek, tekrar tekrar gelmek istediklerini ifade etti.

23 Nisan'da 56 bin kişi ziyaret etmişti 23 Nisan'da çocuklara ücretsiz olarak hizmet veren hayvanat bahçesini gün boyu çocuklar ziyaret etmişti. Okul ve kafileler halinde toplam 56 bin 500 kişi ile hayvanat bahçesi, kırılması güç bir rekora imza atmıştı. Hayvanat Bahçesini 3 günlük Ramazan bayramı boyunca ise toplam 46 bin 500 kişi hayvanat bahçesini gezmişti. (SD-

