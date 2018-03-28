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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Gaziantep'te ev yangını

Gaziantep'te ev yangını

- - Olay yerinden görüntüler - Mahsur kalan aile fertlerinin evden çıkarılıp ambulansa bindirilmesi - Ambulansın hareket etmesi - Evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 4 kişilik aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te bir evde çıkan yangında mahsur kalan aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Hoşgör Mahallesi Hoşgör Caddesi'ndeki 4 katlı binanın 3. katında bulunan dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Yangında, baba Serkan, anne İlkim Su ile 4 yaşındaki oğulları Halis Ayaz ve 8 aylık kızları Rabia Yalçın evde mahsur kaldı.İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak girdikleri evdeki aileyi kurtardı. Dumandan etkilenen aile, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mahsur Kaldı Hastane Şili 

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