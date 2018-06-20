Gaziantep'te damat cinneti: 3 ölü, 1 yaralı

-yakınlarının feryadı ağlamaları

-hastanin dışından polis, güvenlik önlemi, detaylar



( GAZİANTEP - 2)- Gaziantep'te özel güvenlik görevlisi pompalı tüfek ile ateş ederek ayrı yaşadığı eşini, kayınvalidesini, kayın pederini öldürürken, kayınbiraderini yaraladı- Kayınbirader Yunus Köse, ölü numarası yaparak kurtulmuş GAZİANTEP



- Gaziantep'te cinnet getiren bir damat, pompalı tüfekle ateş açarak ayrı yaşadığı eşini, kayınvalidesini, kayın pederini öldürerek, kayın biraderini yaraladı. Evdeki kızını da alan şahıs, kayıplara karıştı. İddiaya göre, Gaziantep'in Nizip ilçesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 27 yaşındaki Eyyüp Y, evinden aldığı pompalı tüfek ile Bahçeli Mahallesi'ndeki kayınpederi ile yaşayan ve boşanma aşamasındaki eşi Gülşen'in bulunduğu eve gitti. Eşi ve ailesi ile tartışmaya başlayan damat, yanındaki pompalı tüfek ile evin içerisindeki eşi, kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderine ateş açtı. Olayda eşi Gülşen, 48 yaşındaki kayınbaba Bekir, kayınvalide Gülsüm Köse olay yerinde yaşamını kaybederken, kayınbirader Yunus Köse ise ağır yaralı olarak kurtuldu. Olayın ardından evde bulunan 1 yaşındaki kızını da alan Eyyüp Y, evdekilerin öldüğünü düşünerek evden ayrıldı. Dakikalarca ölü numarası yapmış Olayda Eyyüp Y'nin açtığı ateş sonucu yaralanan kayınbirader Yunus Köse'nin, yaralandıktan hemen sonra ölü taklidi yaptığı öğrenildi. Dakikalarca hareketsiz yatan Yunus Köse, Eyyüp Y'nin evden çıkmasının ardından komşularından ve sağlık ekiplerinden yardım istediği ileri sürüldü. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri kayıplara karışan Eyyüp Y'yi arama çalışmalarına başladığı öğrenildi. (SD-

