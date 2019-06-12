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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Gaziantep’te bir iş yerinde zulalanmış 14 kilo esrar ve 6 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Gaziantep’te bir iş yerinde zulalanmış 14 kilo esrar ve 6 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İşyerine yapılan operasyon

Duvar Kağıdı Uyuşturucu Akalan 

-İşyerindeki aramalar
-Ele geçirilen uyuşturucular

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te bir işyerinin duvarına zulalanmış halde 14 kilo esrar ve 6 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada, Alaybey Mahallesi’ndeki bir işyerine operasyon yaptı. Ekipler, işyerinde yapılan aramada duvarın iç kısmına zulalanıp duvar kağıdı ile kamufle edilmiş vaziyette paket halinde 14 kilo esrar ve 6 bin uyuşturucu hap buldu. 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 520 lira ele geçiren ekipler, olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. (MFT-
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