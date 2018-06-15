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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Gaziantep'te bayramlaşmaya Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'de katıldı

Gaziantep'te bayramlaşmaya Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'de katıldı

bayramlaşma töreninden detay

Bayramlaşma Milletvekili 

-genel detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- AK Parti Gaziantep İl Başkanlığında gerçekleştirilen bayramlaşma programına seçim çalışmaları nedeniyle memleketinde bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de katıldı.
Ramazan bayramı dolayısıyla AK Parti İl binasında bayramlaşma programı düzenlendi.
Bayramlaşmaya seçim çalışmaları nedeniyle memleketinde bulunan Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep 1. Sıra Milletvekili Adayı Abdulhamit Gül de katıldı.
Programda Gül'ün yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, AK Parti Gaziantep milletvekilleri ve milletvekili adayları yer aldı. Yoğun ilgi gören bayramlaşmaya gelen gelen çocuklara ise oyuncak dağıtıldı. Bakan Gül, milletvekilleri, milletvekili adayları ve İl Başkanı Özkeçeci ve belediye başkanları partililerin ve vatandaşların bayramını kutladı.
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