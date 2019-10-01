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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Gaziantep'te askeri araç devrildi: 2 yaralı

Gaziantep'te askeri araç devrildi: 2 yaralı

- Oğuzeli Devlet Hastanesi acil servisi - Askerlerin ambulansa bindirilmesi - Ambulansın gidişiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te şarampole devrilen askeri araçtaki 2 asker yaralandı.Alınan bilgiye göre, Gaziantep 'ten Oğuzeli ilçesi istikametine giden askeri cip, Karacaören Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı.Kazada araçtaki iki asker hafif yaralandı.Ambulanslarla Oğuzeli Devlet Hastanesinde kaldırılan yaralılar, daha sonra Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine sevk edildi.Bu arada, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, yaralıları ziyaret edip yetkililerden bilgi aldı.

Acil Servis General Askeri Araç 

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