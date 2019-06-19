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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Gaziantep’te akrabaların bıçaklı kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Gaziantep’te akrabaların bıçaklı kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Olay yerinden kanlardan detaylar

Hastane Bıçaklı Kavga 

-Hastaneden detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te akraba olan 2 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Etiler Mahallesi Özgüler Sokak’ta akraba olan U.T. (37) ve C.T. (23) arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın ardından öfkelenen U.T. ile C.T. arasında bıçağın da kullanıldığı kavga çıktı. U.T., yanında bulundurduğu bıçağıyla C.T.'ye saldırdı. Bu sırada kavgayı ayırmak isteyen U.T.’nin arkadaşı K.A. ve C.T. yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (AD-SD-
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