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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Gaziantep'te ahırda hareketsiz bulunan kişi hastanede öldü

Gaziantep'te ahırda hareketsiz bulunan kişi hastanede öldü

- Gaziantep Adli Tıp Kurumu - Cenaze aracının gelmesi - Cenazenin aileye teslim edilmesi - Aracın hareket etmesiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde ahırda hareketsiz bulunan kişi hastanede yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Zincirli Mahallesi'ndeki çiftlikte çalışan Mustafa Bölükbaşı (37), çocukları tarafından ahırda hareketsiz bulundu.112 Acil Servis ekibince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan Bölükbaşı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Savcının incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumuna gönderilen Bölükbaşı'nın cenazesi, otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

Hastane Cenaze 

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