Gaziantep’te 300 öğrenci 30 bin fidanı toprakla buluşturdu

- Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen fidan dikme programına katılan 300 öğrenci, “Bi Dünya Yeşil” projesi kapsamında 30 bin fidan toprakla buluşturuldu. Şehitkamil Belediyesi tarafından “Bi Dünya Yeşil” projesi kapsamında 16. Etap Bi Dünya Yeşil Ormanı, Arıl Mahallesinde yaklaşık 320 bin metrekare alan üzerine oluşturuldu. Oluşturulan hatıra ormanında 30 bin fidanın toprakla buluşturulması için tören düzenlendi.

Törene, Şehitkamil İlçe Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Halil Uysal, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, ilçe belediye meclis üyeleri, muhtarlar, vatandaşlar ile 5 okuldan yaklaşık 300 öğrenci katıldı.

Törende proje kapsamında her yıl mart ve kasım ayında on binlerce fidan toprakla buluşturmanın sevincini yaşadıklarını dile getiren Belediye Başkanı Fadıloğlu, “Burayı etap etap faaliyete alıyoruz. Normal şartlarda şehir merkezinde gösterilen noktalarda ağaçlandırma çalışmalarımızı yaptık. Bundan sonraki süreçte eğer gösterilirse devam edeceğiz. Ancak şehre yakın noktalarda yer kalmayınca hazine tarafından gösterilen alanlarda yani bu bölgede bu faaliyetlerimize başladık. Daha öncede Adana yolu üzerinde bir bölgede geniş bir ağaçlandırma çalışması yapmıştık. Bizden sonraki nesillerin emaneti olan bu çevreyi koruyup geliştirebilmek adına bu faaliyeti çok önemsiyoruz ve her sene mart, kasım, ekim aylarında bu ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyoruz. Yapmış olduğumuz bu çalışmalarda fidanları dikten sonra en az 2 yıl burada sulamalarını ve etrafını kontrol altına almaya çalışıyoruz ki fideler kendilerini belirli noktalarda toplaya bilsin daha sonra normal süreçte gelişimini tamamlasın tabi ki bu iş emek istiyor” dedi.

Öğrencilerden Huriye Gürbüz fidan dikim heyecanı yaşadığını belirterek, “İlk defa böyle bir şey yapıyorum çok mutluyum. Çok güzel oldu. Yardım ettiler, birkaç yıl sonra da gelip göreceğim mutlaka. İsimlerimizi de astık. Tabi ki de tavsiye ediyorum, çok güzel bir duygu toprakla iç içe olmak çok güzel” şeklinde konuştu.

Ailesi için fidan diktiğini aktaran vatandaş Nurten Uğur, “Çok iyi hissediyorum annem ve babamın adına diktim ağacı. İnşallah ağaç kadar ömürleri de uzun olur. Buraya gelip ziyaret etmeyi düşünüyorum. Anne ve babamı da getirip ağaçlarını göstereceğim, onlara da büyük bir sürpriz olacak. Şehitkamil Belediyesine de bu anlamda teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol ve öğrenciler, kendilerine dağıtılan fidanları dikti.