Gaziantep’te 20 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

-ele geçirilenlerin fotoğrafı



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep’te polis ekipleri 20 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyonda 17 şahıs gözaltına alınırken, uyuşturucunun yanı sıra silah ve bir miktar para ele geçirildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gaziantep genelinde uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu satıcılarının yakalanmalarına yönelik yürütmüş oldukları çalışmalar sonucunda, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerine bağlı 10 farklı mahallede 20 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Hacıbaba, Mithatpaşa, Boyno, Karşıyaka, Vatan, Beydilli, Narlıtepe, İncilikaya, Yukarıbayır ve Nuripazarbaşı mahallelerinde eş zamanlı yaptıkları operasyonun sonucunda, 2 kilogram metamfetamin (ateş-buz), 1.5 gram eroin, 1 gram bonzai, 1 adet exstacy hap, 3 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ile uyuşturucu madde satışından elde edilen 33 bin 500 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili toplam 17 şahıs gözaltına alındı.Şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

