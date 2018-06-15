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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Gaziantep protokolü Cuma namazı sonrasında halkla bayramlaştı

Gaziantep protokolü Cuma namazı sonrasında halkla bayramlaştı

bayramlaşma töreninden detay

Bayramlaşma 

-genel detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te her bayram geleneksel olarak yapılan halkla bayramlaşma programı Cuma namazından ardından yapıldı. Gaziantep Valiliği tarafından organize edilen bayramlaşma törenine Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de katıldı.
Ulu Cami'de gerçekleştirilen bayramlaşmaya Adalet Bakanı Gül'ün yanı sıra Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Askeri Erkam, Gaziantep Milletvekilleri ile Milletvekili adayları, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kurum, kuruluş, daire yöneticileri ve vatandaşların katıldı.
Çocuklara elma şekeri dağıtıldı Yoğun ilgi gören bayramlaşmada Cuma namazı çıkışında protokol, vatandaşların tek tek bayramını kutladı. Yaklaşık bir saat süren programa katılanlara kolonya ve şeker ikramı yapıldı. Bayramlaşmaya katılan çocuklara ise Gaziantep Valiliği tarafından elma şekeri ve oyuncuk dağıtıldı.
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