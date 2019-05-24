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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Gaziantep merkezli suç örgütü operasyonu (2)

Gaziantep merkezli suç örgütü operasyonu (2)

- Polis ekiplerinin bir eve girişi - Evde arama detayları - Ele geçirilen silah ve uyuşturucu maddelerden görüntüler - Zanlıların sevk görüntüleri Gaziantep merkezli suç örgütü operasyonu - Gaziantep ve Şanlıurfa'da bir suç örgütüne yönelik operasyonda, aralarında örgüt elebaşının da yer aldığı 16 şüpheli yakalandı - Teknik takipte zanlıların bir dizi filmin müziğini dinleyerek eylemlere gittiği belirlendiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep ve Şanlıurfa'da bir suç örgütüne yönelik operasyonda, aralarında örgüt elebaşının da yer aldığı 16 şüpheli yakalandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi bir suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.Yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Gaziantep ve Şanlıurfa'da belirlenen 30 adrese özel hareket timlerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda 13 tabanca, 5 av tüfeği, 479 fişek, 20 gram esrar, kılıç, "sallama" diye tabir edilen bıçak ele geçirildi.Operasyonda, aralarında örgüt elebaşı ve yöneticilerinin de yer aldığı 16 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin, bir televizyon dizisinin müziği olan "Cendere" dinleyerek eylemlere gittiği teknik takibe yansıdı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma", "birden fazla kişiyle nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silah ticareti yapma", "tefecilik", "yaralama" ve "cinsel saldırı" suçlarından adliyeye sevk edildi.

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