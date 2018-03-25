Gaziantep Kalesine turist akını

-vatandaşlardan röportaj

-ziyaretçilerden detay görüntüler



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep’in simgesi konumundaki Gaziantep Kalesi yabancı ülkelerden ve Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen binlerce turistin akınına uğruyor. Bütün ihtişamı ve gizemiyle hala dimdik ayakta kalan Gaziantep Kalesi baharın gelmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarından biri haline geldi. Tarihi kaleye özellikle yabancı turistlerin kafileler halinde geldikleri gözlemlenirken hafta sonunu fırsat bilen Türk vatandaşların da genellikle aileleri ile birlikte kaleyi gezdikleri görüldü.

Ziyarette Kurtuluş Savaşı ve Antep Savunması yıllarını birebir yaşama fırsatı elde eden turistler savunma sırasında şehit olan Antepli kahramanları da yakından tanıma fırsatı buluyorlar. Kale ziyaretinden memnun olduklarını ifaden eden Türk vatandaşlar, kalenin kendilerine Milli Mücadele yıllarını hatırlattığını söylediler. Doğan Özperçin isimli vatandaş, kalenin şehrin savunmasında büyük bir yere sahip olduğunu belirterek, “Gaziantep’in yerlisiyiz ama kalemiz tadilat dolayısıyla uzun bir süre geziye kapanmıştı. Çocuklar ile son halini merak ettik bir dolaşalım dedik. Çok güzel olmuş. Şehrimizin savunmasını en güzel yansıtan yerimiz ondan dolayı gerek yerli gerek diğer illerden gelen vatandaşları kalemizi görmeye bekliyoruz“ şeklinde konuştu.

Ziyaretçilerden Uğur Yedek ise, “Kale çok güzel olmuş. Bende eski Antep evlerinden birinde oturuyorum. Restorasyonu güzel olmuş şehrimize yakışan bir yer olmuş. Yoğunluk var sadece kale değil kale çevre düzenlemeleri de güzel olmuş. Ayrıca kahramanlık müzesi yapılıyor“ diye konuştu.

Restorasyon çalışmaları devam ediyor Öte bir yandan misafirlerini ağırlayan kalede bir yandan da restorasyon çalışmaları ve çevre düzenlemesi tüm hızıyla devam ediyor.

