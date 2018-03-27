Gaziantep’in eşsiz mutfağı Manisalılarla buluştu

-GAZİANTEP MUTFAĞINDAN DETAYLAR

-YEMEKLERİN ANLATILMASI

-BAKLAVA DETAY

-BAKLAVA YİYEN VATANDAŞ

-KONFEDERASYON BAŞKANININ AÇIKLAMASI

-ACI BİBER VE BAKLAVA DETAY



( MANİSA )- ‘Şimdi Gaziantep’e gitme zamanı’ sloganıyla tüm Türkiye’de yapılacak olan Gaziantep Tanıtım Günlerinin ilk Manisa’da başladı- Baklavasından içli köftesine, katmerinden kuru dolmasına, fıstığından deli acısına kadar yöresel lezzetler ve el işlemesi ürünlerle Gaziantep’in 6 gün boyunca Manisa’da tanıtımı yapılacak MANİSA



- Türkiye Gaziantep Dernekler Konfederasyonu tarafından ‘Şimdi Gaziantep’e gitme zamanı’ sloganıyla başlatılan Gaziantep Tanıtım Günlerinin ilki Manisa’da başladı.

Manisa Fuar Merkezinde baklavasından içli köftesine, katmerinden kuru dolmasına, fıstığından deli acısına kadar yöresel lezzetler ve el işlemesi ürünlerle Gaziantep’in 6 gün boyunca Manisa’da tanıtımı yapılacak. Türkiye’nin en önemli kültür şehirlerinden biri olan Gaziantep’in yöresel ürünleri ve eşsiz mutfak lezzetleri Manisalılarla buluştu. Türkiye Gaziantep Dernekler Konfederasyonu tarafından Manisa’da ilk kez gerçekleşen Gaziantep Tanıtım Günleri Manisa Fuar Merkezinde başladı.

Tanıtım günlerinin açılışına Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur ve çok sayıda Manisalı katılırken, açılışta Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımı da mini bir konser verdi. Gaziantep Tanıtım Günleri’ne katılan Türkiye Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Genel Başkanı Hasan Özaygut, “Gaziantep’i tanıtım projesi kapsamında ilk durağımız Manisa’dan başladık. Manisa bizim için önemli, Şehzadeler şehri. Hem buradaki dernekleşmemiz ve teşkilatlanmamız anlamında ciddi bir emek harcıyoruz. Buradaki 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Fuar Merkezinde Gaziantep’in ürünlerini, yöresellerini, el sanatlarını insanlara tanıtmak için büyük bir fırsat oldu. Sağ olsun Manisa halkı da teveccühte bulunarak bizi gerçekten büyük onure ederek yalnız bırakmadı. İlk gün olmasına rağmen insanların akın akın geldiğini görüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde daha yoğun olacak” ifadelerini kullandı. Manisalıları Gaziantep Tanıtım Günleri’nde davet eden Özaygut, “Antep’i yaşamak isteyen, Antep’i görmek isteyen ilk önce gelsin burada Antep’i tanısın sonra Antep’e gitsin. Sloganımızla, 'Şimdi Gaziantep'e Gitme Zamanı' diyoruz. Antep gezilecek güzel bir şehir. Dünyanın en büyük açık hava müzesi olan yer. Dünyanın en büyük hayvanat bahçesinin olduğu, 30’a yakın müzenin olduğu bir alan. İnanıyorum ki, elimizden geleni gelen misafirlerimize göstereceğiz. Şuanda 40’ın üzerinde firma var burada. Bakırcısından, baklavacısından, el sanatlarından, yöresel ürünlerinden Gaziantep yöresinden, Gaziantep bir gastronomi şehri olduğu için Gaziantep’te görmek istediğiniz ne varsa, minyatürü burada mevcuttur” dedi.

Manisa Fuar Merkezinde 6 gün ziyarete açık olacak olan Tanıtım Günleri sabah 10.00 akşam 21.00 arasında Manisalıları ağırlayacak. Etkinliklerde ayrıca akşamları konserler ve sıra geceleri düzenlenecek.

