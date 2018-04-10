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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden 10 Nisan Polis Günü konvoyu

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden 10 Nisan Polis Günü konvoyu

Polis ekiplerinin konvoy görüntüsü

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Olay Yeri İnceleme Polis Ekipleri Motorize Ekip 


- Suriye sınırındaki kentlerden olan Gaziantep’te polis araçları kent turu atarak, gövde gösterisi yaptı. Gaziantep'te 10 nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçlarla kentte tur attı. Emniyet Müdürlüğü trafik asayiş, olay yeri inceleme gibi araçların yanı sıra zırhlı araçların da eşlik ettiği konvoyun en önünde ise motorize ekipler yer aldı. Siren sesleri nedeniyle ne olduğunu anlamaya çalışan vatandaşlardan kimileri Türk bayrakları ve siren sesleri tur atan polis ekiplerine el sallarken, kimileri ise alkış temposu tuttu. Polis araçlarının konvoyu polislere destek veren vatandaşların "Türk polisi dosta güven, düşmana korku salıyor" yorumlarına neden oldu (AKG-SD-
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