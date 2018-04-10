Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden 10 Nisan Polis Günü konvoyu



- Suriye sınırındaki kentlerden olan Gaziantep’te polis araçları kent turu atarak, gövde gösterisi yaptı. Gaziantep'te 10 nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçlarla kentte tur attı. Emniyet Müdürlüğü trafik asayiş, olay yeri inceleme gibi araçların yanı sıra zırhlı araçların da eşlik ettiği konvoyun en önünde ise motorize ekipler yer aldı. Siren sesleri nedeniyle ne olduğunu anlamaya çalışan vatandaşlardan kimileri Türk bayrakları ve siren sesleri tur atan polis ekiplerine el sallarken, kimileri ise alkış temposu tuttu. Polis araçlarının konvoyu polislere destek veren vatandaşların "Türk polisi dosta güven, düşmana korku salıyor" yorumlarına neden oldu (AKG-SD-

