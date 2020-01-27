Gaziantep Büyükşehir Belediyesi depremzedelerin yanında

-Gaziantep itfaiyesinin depremde kurtarma anları

-Başkan Vekili Latif Karadağ açıklama



( MALATYA ) MALATYA



- Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yaşanan 5,8 şiddetindeki depremin ardından bölgeye birçok ilden arama kurtarma ekipleri yönlendirilirken, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde de 22 kişilik ekip depremin hemen ardından bölgeye hareket etti. Belediye Başkanı Fatma Şahin’in talimatı ile birlikte depremden hemen sonra yola koyulan 5 araçlık 22 kişilik arama kurtarma ekipleri Elazığ’da enkazda yaralı arama çalışmalarına katıldı.

Ekiplerin başında bölgede bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, deprem günü gece yarısı bölgeye intikal ettiklerini belirterek afet koordinasyon merkezinin iş dağılımı sonrası Elazığ Gezin Beldesinde yıkılan binalarda arama tarama çalışmasına katıldıklarını söyledi.



Burada Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı kurtarma ekiplerinin enkazdan 2 vatandaşı canlı kurtardığını da aktaran Karadağ, halen bölgede armama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.



Arama-Kurtarma çalışmalarının yanı sıra sosyal yardım merkezi olarak da bölgeye intikal ettiklerini dile getiren Karadağ, “Depremin en fazla etkilediği ilçeler olan Pütürge ve Doğanyol’da halkımıza sıcak yemek servisi yapıyoruz. Sabah çorba, öğlen sıcak yemek dağıtıyoruz, yine kırsal mahallelerdeki vatandaşlarımıza da araçlarla yemek servisinde bulunuyoruz” dedi.

Bölgede hayatın normalleşmesi adına sosyal desteklerin süreceğini kaydeden Karadağ, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ile de irtibatayız sürekli. Buradaki ihtiyaçların karşılanması adına 4 kamyon temek ihtiyaç maddesi de bugün buraya ulaşacak. Deprem bölgesinde hayatın normalleşmesi adına halkımızın her zaman yanında olacağız” diye konuştu.





loading...