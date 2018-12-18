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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Gazi ve avukatların yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı - ANKARA

Gazi ve avukatların yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı - ANKARA

- Güvenlik kamerası görüntüleri - Kazanın olduğu yerden görüntüGazi ve avukatların yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı - FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davaların görüldüğü Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonlarının girişinde servisi bekleyen 2 avukat ile 15 Temmuz gazisine belediye otobüsünün çarpması güvenlik kameralarınca kaydedildiANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davaların görüldüğü Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonlarının girişinde servis bekleyen 2 avukat ile 15 Temmuz gazisine belediye otobüsünün çarptığı anların görüntüleri ortaya çıktı.Görüntülerde, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yolcuları indiren Pevlül T. idaresindeki belediye otobüsünün, duruşma salonlarının karşısındaki duraktan yolcu aldığı görülüyor.Belediye otobüsünün, baro servisini bekleyen Emniyet Genel Müdürlüğü avukatları Zeynep İpek Hasçelik ile Özge Yıldırım ve 15 Temmuz gazisi Ebubekir Keskin'e çarparak sürüklediği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.Yaralılardan durumu ağır olan avukat Hasçelik, Sincan Nafiz Körez Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Gazi Üniversitesi Hastanesinde tedaviye alındı.

İlk Müdahale Belediye Otobüsü Kamera Darbe Girişimi 

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