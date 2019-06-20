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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Gazetecilerden köy çocukları için yardım kampanyası - KASTAMONU

Gazetecilerden köy çocukları için yardım kampanyası - KASTAMONU

- Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Kadın Komisyonu üyeleri - Yaptıkları toplantıdan görüntü - Komisyon başkanı Tuğçe Yerdelen'in konuşmasıGazetecilerden köy çocukları için yardım kampanyası - Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Kadın Komisyonunca hayata geçirilen "Bir kalemle çocuklara umut ol" projesi kapsamında toplanacak kurşun, renkli ve boya kalemleri, dezavantajlı çocuklara hediye edilecekKASTAMONU (AA) - Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Kadın Komisyonu üyeleri, köylerde eğitim gören dezavantajlı öğrenciler için kalem kampanyası başlattı.Kadın Komisyonu üyelerince köylerde eğitim gören dezavantajlı çocuklar için başlatılan, "Bir kalemle çocuklara umut ol" projesi kapsamında toplanan kalemler, öğrencilere armağan verilecek.Komisyon başkanı Tuğçe Yerdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süre önce olağan genel kurulu gerçekleştiren Kastamonu Gazeteciler Cemiyetinin kadın komisyonunun kurulduğunu söyledi.

İlk toplantılarında bir kampanya yapma kararı aldıklarını dile getiren Yerdelen, "İlk olarak kalem kampanyası ile yola çıkmamızın sebebi, kalem, gazeteciliğin sembolüdür. Hepimiz için çok değerlidir. İşte bu yüzden kalem kampanyası ile yola çıktık." dedi.
Kastamonu 'da bin 73 köy bulunduğuna işaret eden Yerdelen, şunları söyledi:"O nedenle köyde yaşayan dezavantajlı çocuklarımız için bu projeyi başlattık. 'Bir kalemle çocuklara umut ol' projesi ve sloganı ile yola çıktık. Projemizi gazeteler ve sosyal medya aracılığıyla herkese duyurmaya çalışacağız. Sivil toplum kuruluşlarından, meslektaşlarımızdan ve tüm vatandaşlardan kampanyamıza destek bekliyoruz. Topladığımız kurşun, renkli ve boya kalemlerini eylül ayında okullar açılırken çocuklarımıza hediye edeceğiz."Gazeteciler olarak ihtiyaç sahibi herkesin yanında olmak istediklerini vurgulayan Yerdelen, ilerleyen zamanlarda yeni projeler hayata geçireceklerini dile getirdi.

Sosyal Medya Yardım Kampanyası Toplantı Genel Kurul Öğrenciler 

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