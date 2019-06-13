Gazete kağıdından yaptıklarıyla hayrete düşürüyorlar

-kursiyer ile röportaj -kurs öğretmeni selma güvenir ile röportaj -Gazete kağıdından yapılan mobilya ve eserlerden detay
( AYDIN -ÖZEL)- Söke’de gazete kağıdından mobilya yapmaya başladılar AYDIN
- İlk olarak sepet ve aksesuarlarla başlayan gazete kağıdından eşya üretimi, öyle bir ilerledi ki; artık mobilya takımına dönüştü. Söke Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan gazeteden sepet yapımı kursunda ortaya çıkan eserler ‘yok artık’ dedirtiyor. Sağlamlığı ve yıkanabilir olma özellikleriyle dikkat çeken gazete kağıdından yapılan eşyalar, görenleri hayrete düşürüyor. Sağlamlık konusunda endişe duyanlar ise gazete kağıdından yapılan oturma grubunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Söke’de kadınlar tarafından en fazla ilgi gösterilen hobi ve meslek edindirme kurs branşlarından biri olan gazete sepet yapım kursu, 4 yılda yaklaşık 200 kursiyer yetiştirdi. Dünya dijitalleşince eski gazete bulmak zorlaştı Diğer kurslara oranla masrafı az olan gazete sepet yapım kursunun ana malzemesi eski gazete kağıtlarını bulmak ise zorlaştı. Dünya dijitalleştikçe gazete kağıdı bulmak da zorlandıklarını ifade eden kursiyer ve eğitmenler, gördükleri her eski gazeteye talip oluyor. Gazeteleri daha çok kahvehaneler ve geri dönüşüm noktalarından aldıklarını ifade ediyor.
Yok Artık Hakkında Bundan böyle en şaşırtıcı bilimsel gelişmeleri, en gizemli tarihi olayları ve en enteresan keşifleri sizlerle paylaşacağız. "Yok Artık" Her cumartesi 16.00’da Beyaz Tv’de... devamı
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım