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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Gazete dağıtım şirketi şoförü araç içinde ölü bulundu

Gazete dağıtım şirketi şoförü araç içinde ölü bulundu

-Olay yerinden görüntüler

Karahisar Dağıtım Şirketi Petrol Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Özgür iltan olay tanıgı röp
--Genel görüntüler
--Cenazenin tabuta konulması

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde gazete dağıtım şirketinin şoförü araç içinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, 06 BHC 437 plakalı araç ile gazete dağıtan kamyonetin sürücüsü Zeynel Bayazgül (50), saat 06.30 Sandıklıya gazete bırakıp bir petrol istasyonuna aracı park ettikten sonra araç içinde hayatını kaybetti. Ankara’da şirket yetkilileri aracın saatlerce hareket etmediğini fark ederek Sandıklı’daki temsilcileri Özgür İlhan’ı arayarak aracın yerini bildirdi. Bildirilen yere gelen Özgür İlhan şoförün hareketsiz araç içinde olduğunu görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Sandıklı Cumhuriyet Savcısının incelemesi ardından şahsın cenazesi Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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