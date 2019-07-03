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03 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Gayret Derneğinden Suriye'de çocuk şenliği - AZEZ

Gayret Derneğinden Suriye'de çocuk şenliği - AZEZ

- Şişme oyun parklarının olduğu alanda eğlenen çocuklar - Çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır verilmesi - Esma ile röportaj - İman Muhammed ile röportaj - Çocuklara yüz boyama etkinliği yapılması - Dans eden ve şarkı söyleyen çocuklarSuriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla terörden temizlenen bölgelerde çocuklar, Gayret Derneğinin düzenlediği programlarla eğleniyor.Gayret Derneği, TEİAŞ İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Platformunun desteği ve Kilis Valiliğinin koordinasyonuyla Afrin ve Azez 'de çocuk şenlikleri düzenleniyor.Programa katılan Suriyeli Esma " Oyun parkına geldik. Önce patlamış mısır ve pamuk şeker yiyeceğiz sonra şenliğe katılacağız." dedi.
Programa katılan diğer bir çocuk İman Muhammed ise şenliğe katılmak ve oyuncaklarla oynamak için geldiklerini belirterek "Bütün dünyadaki çocukların mutlu olmasını istiyorum ve Türkiye'ye teşekkür ediyorum." dedi.
Şişme oyun parkları, Karagöz - Hacivat ve Nasrettin Hoca figürlerinin bulunduğu geniş bir alanda eğlenen çocuklar, Türk gönüllülerin dağıttığı hediye ve şekerlerle mutlu oluyor.Şenliklerin Cerablus ve Bab'da da düzenlenmesi planlanıyor.

Mısır Patlamış Mısır Pamuk Şeker 

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