- GAÜN’de yaşlılar doyasıya eğlendi



- Yaşlılar günü nedeniyle huzurevinde kalan yaşlılar için Gaziantep Üniversitesi'nde etkinlik düzenlendi.

Yaşlılar, düzenlenen programda gönüllerince eğlendi. (GAÜN) GAÜN Seyirtepe Sosyal tesislerinde düzenlenen etkinlikte, ağırlanan huzurevi sakinleri gönüllerince eğlenme fırsatı yakaladı. GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür tarafından karanfil dağıtılan yaşlılar, öğle yemeği sonrasında canlı müzik eşliğinde dans edip, halay çekti. Etkinlikte konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, “Yaşlılarımızı sadece bugün değil her gün hatırlıyoruz çünkü sizler bizim duacılarımızsınız. O yüzden sizlerle gurur duyuyoruz. Proje kapsamında yaşlılarla olan gençlere sesleniyorum. Bugün annenize babanıza yaşlılarınıza nasıl davranırsanız bilesiniz ki yaşlandığınızda da sizlere öyle davranılacak. Gelecekte ne olacağınızı bilmek istiyorsanız şuanda nasıl davranacağınıza dikkat edin” dedi.

Türkiye toplumu olarak kadirşinas bir toplum olduğumuzu belirten Prof. Dr. Gür, "Yaşlanıyoruz çünkü sağlık alanındaki gelişmeler Türkiye’nin refah düzeyinin artması aynı zamanda ömrünüzü de uzattı. Ortalama Türkiye’de ömür erkeler için 78 kadınlar için 80’e dayandı. Bu iftihar meselesi aynı zamanda yaşlı toplumdaki bireylere sahiplendiğimize onlara gerekli önemi verdiğimize de ilerde kaliteli toplum oluruz. Bu yüzden yaşlılarımıza sadece bugün değil her zaman hatırlanması lazım. Tecrübe,geçirilmiş olan, yaşanmış olan sıkıntıların bileşkesinden oluşuyor. Yaşlılarımızın tecrübelerinden gençlerimizin dinamizminden istifade etmek istiyoruz ve bu iki grubu birleştiriyoruz. Yaşlılarımızın ellerinden öpüyorum, saygılar sunuyorum" şeklinde konuştu.

Huzurevinde mutlu bir şekilde hayatlarına devam ettiklerini dile getiren Gaziantep Huzurevi Müdürü Hasan Acem, “Böyle yerlere geldiğimiz zaman daha çok mutlu olup eğleniyoruz. Gaziantep Üniversitesi’ne bize böyle bir ortam sundukları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yaşlılar da mutluluklarını belirterek, üniversite yetkililerine düzenlenen etkinlik için teşekkür etti. Yaşlılar Haftası nedeniyle gerçekleştirilen kutlama programına GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Huzur Evi Müdürü İhsan Acemi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr Metin Bedir, çok sayıda öğretim elamanı, öğrenciler ve Gaziantep Huzurevi’nden yaşlılar katıldı.

(SD-Y)

