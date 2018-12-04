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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
GAUN’de “Sünnetin Aktüel Değeri” sempozyumu düzenlendi

GAUN’de “Sünnetin Aktüel Değeri” sempozyumu düzenlendi

Sempozyumdan detay görüntüler

Profesör İslam İlahi İlahiyat Profesörü Öğrenciler 

-Rektör Gür ve Fatma Şahin'in konuşmaları
-Mehmet Sait Hatipoğlu'nun sunumu

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından “Sünnetin Aktüel Değeri” konulu sempozyum düzenlendi.
Sempozyumda ünlü ilahiyat profesörü Mehmet Sait Hatipoğlu sempozyuma katılanlara İslam’ın doğumundan bugüne İslam sünneti hakkında bilgiler verdi. Gaziantep Üniversitesi öğrencilere yönelik bilgilendirici programlara devam ediyor. İlahiyat Fakültesi tarafından organize edilen programda Prof. Dr. Mehmed Sait Hatipoğlu tarafından "Sünnetin Aktüel Değeri" konusunda katılımcılara ve öğrencilere bilgiler verilirken, geçmişten günümüze "Sünnet" konusu da ele alındı. Gaziantep Üniversitesi Mavera Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan sempozyuma Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Prof. Dr. Sait Hatipoğlu, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen ile çok sayıda konuşmacı ve öğrenci katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in konuşmalarının ardından Sait Hatipoğlu'nun sempozyum konuşması ile devam etti. Sempozyumda açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in, "Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)'in sünnetinin anlatıldığı bu sempozyuma ev sahipliği yaptığımız için, bu şehirde ve bu üniversitede bu önemli konunun tartışılmasından büyük mutluluk duyuyorum. Sempozyumda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu sempozyum dünyaya nereye gidiyor, biz ne yapmalıyız, sorularının cevabıdır aslında" dedi.
GAÜN Rektörü Gür ise, "Evrensel yönüyle birlikte kendi mekansal bağlamında değerlendirilmesi gereken bir Peygamber Efendimiz var. Hadis algısıyla, sünnet, siret ve gazavat. Bütün bunları ortak değerlendirmediğimiz zaman maalesef kavramları günümüze projeksiyon yaparken kavramlardan uzaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Prof. Dr. Mehmed Sait Hatipoğlu "İslam'ın Aktüel Değeri" konulu sunumunu yaptıktan sonra sempozyuma ara verildi.

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