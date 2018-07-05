Gasp operasyonu - YALOVA

- Şüphelilerin adliyeye sevk edilişlerinden detaylar Yalova 'da gasp operasyonu - Operasyonda zincir market sahibini gasbettiği öne sürülen 7 şüpheli yakalandıYALOVA (AA) - Yalova 'da zincir market sahibini gasbettiği öne sürülen 7 şüpheli yakalandı.Alınan bilgiye göre, mayıs ayında kar maskeli silahlı bir grup, Yalova 'nın Çiftlikköy ilçesindeki evinden çıkan zincir market sahibi C.T'yi takibe aldı. C.T'nin motosikletine plakasız bir araçla çarpan şüpheliler, silah zoruyla iş adamını gasbetmek istedi. Şüpheliler parayı evde unuttuğunu söyleyen C.T'nin cep telefonunu alarak kayıplara karıştı.İhbar üzerine çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelilerin, İstanbul'da para transferi yapan motorlu kuryelere araçlarıyla çarparak kaza yaptıran ve ardından gasbeden bir şebeke olduğunu belirledi.Ekiplerin düzenlediği operasyonda E.S. (36), E.S. (30), O.I. (32), S.A. (34), G.Y. (36), Ü.K. (46) ve K.D. (44) yakalandı.Operasyonda, kurusıkı tabanca, havalı tüfek, tabanca fişeği, 2 açık hat, hint keneviri tohumu ele geçirildi.Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.