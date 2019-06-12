-Mustafa Çakır’ın altınlardan geriye kalan boş kutu ve kuyumcu kartlarını göstermesi

-Mustafa Çakır’ın dehşet anlarını anlatması

-Muradiye Çakır’ın de yeğeninin suçsuz olduğunu anlatması

-Dehşetin yaşandığı Mustafa Çakır’ın evinin dış görüntüsü

-arşiv görüntüler



( SAMSUN ) Gasp edilen yaşlı adam yaşadığı dehşeti anlattı: “Sesinden tanıdım ancak 'seni tanıdım' deseydim beni öldürürdü" SAMSUN



- Samsun'da maskeli ve bıçaklı akrabası olan gaspçının altınlarını alıp kaçtığı yaşlı adam yaşadığı dehşet anları anlattı. 77 yaşındaki Mustafa Çakır, "Kapının zilini çaldığında kim o deyince ‘kapıyı aç’ dedi ve sesinden kendisini tanıdım. Kapıyı açınca elinden bıçağı boğazıma dayadı ve yüzünde maske vardı. Seni tanıdım deseydim beni öldürdü" dedi.

Olay, Samsun'un Anadolu Mahallesi'nde dün saat 07.30 sıralarında meydana eldi. İddiaya göre Ömer K.(33), kardeşinin kayınpederi olan Mustafa Çakır (77) evine giderek yüzüne maske, eline de eldiven takıp kapıyı çaldı. Bu sırada Mustafa Ç.'nin kızının oğlu olan torunu Ramazan K. (20) de evin önünde bekleyerek Ömer K.'ye yardım etti. Yüzü maskeli olan Ömer K. evin kapısını açan Mustafa Ç.'ye bıçak çekip boğazına dayadı. Evde bulunan paraları isteyen maskeli şahıs, yaşlı adamı yere yatırıp boğazını sıkarak paraları istedi. Bu sırada diğer odada bulunan alzheimer hastası olan Mustafa Ç.'nin karısı Gülhatun Çakır'ın (77) yanına giden Ömer K., bıçak çekip yaşlı kadının boynunda ipe bağlı bulunan 15 adet Cumhuriyet altınını aldı. Ömer K., kendisini evin önünde bekleyen Ramazan K. ile birlikte kaçtı. Yaşlı adam balkona çıkıp feryat ederek yardım istedi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bütün kuyumculara bilgi verip söz konusu altınları satan şüpheli şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Ömer K. ve Ramazan K., Kuyumcular Çarşısı'ndaki bir kuyumcuya giderek bir adet Cumhuriyet altınını satmak istedi. Bu sırada kuyumcu, altın bozdurmak isteyen şahısları şüpheli buldu ve oyalayarak polise haber vermek istedi. Ancak şüpheliler 1 adet Cumhuriyet altınını kuyumcuda bırakıp panik içinde kaçtı. Olay, polise haber verildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekipleri, Ömer K. ile Ramazan K.'yi Cumhuriyet Meydanı'nda yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine teslim edilen şüpheler suçlarını itiraf etti. Gözaltına alınan şahısların üzerilerinde 4 adet Cumhuriyet altını ele geçirildi. Mağdurlar çalınan Ata Cumhuriyet altınının 15 adet ve 25 bin lira değerinde olduğunu ileri sürerken, şüpheliler ise çaldıkları altının 5 adet olduğunu iddia etti. Ömer K.'nin olaydan 10 gün önce Mustafa Ç.'nin evine boya yapmaya geldiği, yaşlı adamın çekmeceyi açıp kendisine para verdiği ve evde altın olduğunu bu sırada gördüğü öğrenildi. Polisteki sorguları tamamlanan Ömer K. ve Ramazan K., Samsun Adliyesine sevk edildi. “Altınların geri kalanının bulunmasını istiyorum" 77 yaşındaki Mustafa Çakır yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Evin kapasının zilinin çaldığını belirten Mustafa Çakır, "Kim o deyince 'kapıyı aç' dedi.

Kapıyı açtığımda elinde bıçak, yüzünde maske vardı. Bıçağı boğazıma dayadı. Kendisini kapısı açmamı söylediğinde sesinden tanımıştım ancak kendisini tanıdığımı söyleseydim beni öldürürdü. Benim evde boya işi yaptı. Ona çekmeceden harçlık vermiştim. Bıçağı boğazıma dayayınca beni direkt kendisine para verdiğim çekmecenin olduğu odaya götürdü. Burada yere yatırdı. Ben para olmadığını söyleyip vermeyince beni bırakıp bu sırada hasta ve yatalak olan eşimin bulunduğu odaya gitti. Boynunda ipe dizili olan 15 adet tam Cumhuriyet altınını alarak kaçtı. Ben balkona gidip bağırıp yardım istedim. Ancak bu olaya torunum Ramazan da karışmış. Kesinlikle torunumun bu olayla ilgisi yoktur. Ömer onu kandırıp getirmiştir. Bizden çaldığı 15 altından sadece 5 tanesi ele geçirildi. Geri kalanı saklamış. 5 altın aldım diyerek yalan konuşuyor. Altınların da geri kalanının bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

Mustafa Çakır'ın kızı Muradiye Güney ise yeğeni Ramazan'ın bu olayla bir ilgisinin olduğunu zannetmediğini belirterek, "Ramazan çok iyi bir çocuk. Onu kesinlikle Ömer kandırarak getirmiş olmalı. Yoksa ailesine ve kimseye kötülük yapacak biri değil" şeklinde konuştu.



