Galata Kulesi gün batımı ile havadan görüntülendi

-Gün batımından sonra galata kulesi

-Genel ve detay görüntüler



( İSTANBUL - ÖZEL - HD)- Galata Kulesi gün batımı manzarası ile mest etti İSTANBUL



- İstanbul’un en sembol yapılarından ve Dünyanın en eski kulelerinden birisi olan Galata Kulesi, gün batımının eşsiz manzarası ile birlikte havadan görüntülendi. Adeta kızıla boyanan güneş Galata Kulesinin penceresinden süzüldüğü o anlar izleyenleri mest etti. Gün batımının eşsiz manzarası Galata kulesi ile birlikte havadan çekilen görüntülerle mest etti. Kızıla bürünen güneş Galata Kulesi ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Birçok fotoğrafçı Galata Kulesinden İstanbul’da gün batımın fotoğrafını çekti. Çekilen görüntülerde güneş ışığının Galata Kulesi penceresinden süzüldüğü görülüyor. Güneş battıktan hemen sonra ışıklandırması beliren Galata Kulesi renkli görüntüsüyle izleyenleri kendine hayran bıraktı. (AFS-EY

