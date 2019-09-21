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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Galata Köprüsü'nde intihar girişimi İzle

Galata Köprüsü'nde intihar girişimi İzle

Kadının kurtarılma anı

İlk Müdahale İntihar Girişimi Sahil Güvenlik Cep Telefonu Sağlık Ekipleri 

-Kadını kurtaran turistten görüntü
-olay yerinden detay görüntüler

( İSTANBUL )- Denize atlayan kadını restoranda yemek yiyen Romanyalı turist kurtardı İSTANBUL

- Fatih’te bulunan Galata Köprüsü’nün altından denize atlayarak intihar girişiminde bulunan yabancı uyruklu kadını, restoranda ailesiyle birlikte oturan Romanyalı turist Lucian Bolboros kurtardı. Olay, Fatih'te bulunan Galata Köprüsü’nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kadın köprünün altında bulunan korkuluklardan denize atlayarak intihar girişiminde bulundu. Denizde boğulan kadını gören Romanyalı turist Lucian Bolboros, kadını kurtarmak için denize atladı.Restoran çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Romanyalı turist intihar girişiminde bulunan kadını ekiplerin yardımıyla kıyıya çıkardı. Sağlık ekipleri yabancı uyruklu kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra çevredeki bir hastaneye kaldırdı. Boğulma tehlikesi geçiren kadının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. İntihar girişiminin ardından kadının kurtarılma anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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