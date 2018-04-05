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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Fuhuş suçundan 24 yıl ceza alan kadın Adana'da yakalandı

Fuhuş suçundan 24 yıl ceza alan kadın Adana'da yakalandı

Kadının emniyetten çıkartılması

Akalan Firari Hükümlü Fuhuş Hapis Cezası Irak 

-Polis aracına götürülmesi
-Araca bindirilip adliyeye götürülmesi
-Emniyetin dış görüntüsü

( ADANA - HD)- Konya'da ‘fuhşa aracılık etmek veya yer temin etmek’ gibi suçlardan 24 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü Kiraz Coşgun kızını görmeye geldiği Adana'da gözaltına alındı ADANA

- Konya'da ‘fuhşa aracılık etmek veya yer temin etmek’ gibi suçlardan 24 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü Kiraz Coşgun kızını görmeye geldiği Adana'da yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Konya’da 5 yıl önce gerçekleştirilen ahlak operasyonunda gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 41 yaşındaki Kiraz Coşgun, yargılandığı mahkemece ‘fuhşa teşvik etmek’, ‘fuhuş yaptırmak’, ‘fuhşa aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçlarından 24 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Alınan ceza Yargıtay tarafından onandığı halde Coşgun teslim olmak yerine kaçtı. Türkiye genelinde aranan kadınla ilgili Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri de çalışma başlattı. Ekipler, firari kadının kızının Adana'da yaşadığını bu nedenle Adana'ya gelmiş olabileceğini düşünüp kızını ve evini takibe başladı.
Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesinde pusu atan ekipler, Kiraz Coşgun’u sokakta yakaladı. Emniyete getirilen Kiraz Coşgun işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. (FKE-
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