Fuhuş operasyonunda kadına 'Usta', polise 'Osmanlı' şifresi

-- polisin arama çalışması

-- zanlıların adliyeye çıkışı

-- detaylar



( MUĞLA ) -- 2 kadında HİV virüsü tespit edildi MUĞLA



- Muğla'nın Fethiye İlçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayişi Büro ekipleri, yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 16 şüpheliyi gözaltına aldı. 2 hayat kadınında HIV virüsü tespit edilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin kadına 'Usta', polise ise 'Osmanlı' şifresi kullandığı belirlendi. Edinilen bilgiye göre; ekiplerin yaklaşık 5 aylık teknik ve fiziki takip çalışmasının ardından harekete geçti. Ekipler, eş zanlı Ölüdeniz Mahallesi ile ilçe merkezindeki 4 otel ve 10 villaya operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, fuhşa aracılık yaptıkları ve yer temini ettikleri iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda zorla fuhuş yaptırıldıkları belirlenen Özbekistan, Ukrayna, Kırgızistan, Moldova ve Türkmenistan uyruklu 17 kadın kurtarıldı. Yapılan sağlık taramasında yabancı uyruklu kadınların ikisinde HIV virüsü bulunduğu belirlendi. Yabancı uyruklu kadınlar, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Şifreli konuşmaları çeteyi çökertti Kadın pazarlayan şüphelilerin müşterilerine “usta gönderdim”, “yeni arabalar geldi”, “kelle başı 300 TL” şeklinde şifreli konuşmalar yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin şifreli konuşmalarında polislere de “amca” ve “osmanlı” şeklinde hitap ettikleri tespit belirlendi. Gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. (MB-

