Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Fuhuş operasyonu - YALOVA

Fuhuş operasyonu - YALOVA

- Şüphelilerin ve mağdurların emniyetten çıkarılışı Yalova 'da fuhuş operasyonu - Evlerde zorla tuttukları Rusya ve Ukrayna uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 12 şüpheli gözaltına alındı - Yabancı uyruklu 14 kadının sınır dışı edileceği öğrenildiYALOVA (AA) - Yalova merkezli 5 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 12 zanlı gözaltına alındı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Sakarya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yaklaşık 6 aylık çalışmanın ardından gerçekleştirilen operasyonda suç örgütünün "Doktor" lakaplı elebaşı Osman B'nin (50) de aralarında olduğu 3'ü yabancı uyruklu kadın 12 şüpheli gözaltına alındı.Adresler ve araçlarda yapılan aramada çok sayıda mermi, para, uyuşturucu, kadınlarla ilgili kayıtların olduğu ajandalar ele geçirildi.Evlerde zorla tutuldukları öne sürülen Rusya ve Ukrayna uyruklu 14 kadının işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. Kadınların, emniyetteki ifadelerinde iş bulma vaadiyle kandırıldıklarını ve zorla tutulduklarını söyledikleri belirtildi.Örgüt üyeleri ve kadınların, yakalanmamak için sık sık adres değiştirdikleri, telefon görüşmelerini şifreli gerçekleştirdikleri ve "Arabalar geldi" parolasını kullandıkları kaydedildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 zanlı adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu Akalan Fuhuş Operasyonu Suç Örgütü Sınır Dışı 

İlgili Foto Galeriler
Fuhuş yapan Gürcistanlı kadın bakın nereden çıktı!Fuhuş yapan Gürcistanlı kadın bakın nereden çıktı!
Birkan'ın talibi gelin adayı da eskort çıktı!Birkan'ın talibi gelin adayı da eskort çıktı!
Fuhuştan yakalanan kadında hastalık çıktı!Fuhuştan yakalanan kadında hastalık çıktı!
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!
Futbolcu transfer eder gibi hayat kadını transferiFutbolcu transfer eder gibi hayat kadını transferi
Eskort sitesi sahtekarlığıyla 5 kadın milyonları vurduEskort sitesi sahtekarlığıyla 5 kadın milyonları vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı