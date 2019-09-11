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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Fuhuş operasyonu - KOCAELİ

Fuhuş operasyonu - KOCAELİ

- Emniyetten görüntüler - Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi Kocaeli 'de fuhuş operasyonu - Fuhşa aracılık ve yer temini suçlamasıyla adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Veliahmet Mahallesi'nde bir adreste fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Teknik ve fiziki takibin ardından söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, H.Ç. ve H.E'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından "fuhşa aracılık ve yer temini" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Fuhuş Operasyonu Fuhuş 

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