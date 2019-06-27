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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Fuhuş operasyonu - KARABÜK

Fuhuş operasyonu - KARABÜK



: - Şüphelinin hastaneye getirilmesi Karabük 'te fuhuş operasyonu - Operasyonda biri yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındıKARABÜK (AA) - Karabük 'te düzenlenen fuhuş operasyonunda, biri yabancı uyruklu 4 zanlı yakalandı.Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.Adrese düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu kadın D.R (21) ile 3 şüpheli gözaltına alındı.İkamette yapılan aramada, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 450 lira ele geçirildi."Fuhuşa aracılık, yer temini ve teşvik ettikleri" iddia edilen şüphelilere 644'er lira idari para cezası verildi, söz konusu ev halk sağlığına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 90 gün süreyle mühürlendi.Sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen D.R'nin, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Hastane Para Cezası Fuhuş Operasyonu Harekete Geç Sınır Dışı 

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