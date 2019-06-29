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29 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Fuhuş operasyonu - ADANA

Fuhuş operasyonu - ADANA

- Zanlıların Adli Tıp Birimine getirilmesi - Zanlıların polis aracına bindirilmesi Adana 'da fuhuş operasyonu - Fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla salıverildiADANA (AA) - Adana ’da biri Moldova uyruklu 11 kadına fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, maddi durumu iyi olmayan ve eşinden boşanmış kadınlara "Çok para kazanacaksın." vaadiyle kandırarak fuhuş yaptırdığı öne sürülen şebekeyi teknik ve fiziki takibe aldı.Yaklaşık 3 ay süren takibin ardından operasyon düzenleyen polis, 3’ü kadın 10 şüpheliyi gözaltına aldı.Şüphelilerin müşteri bularak, ev ve araç sağlayarak fuhşa aracılık ettikleri öne sürüldü.Fuhuş için kullanıldığı belirlenen 4 ev mühürlendi, fuhuş yapan 12 kişiye toplam 7 bin 764 lira para cezası uygulandı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.İki bacağında protez bulunan ve şebeke elebaşı olduğu iddia edilen H.U. ile B.S. ve İ.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Diğer 7 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

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