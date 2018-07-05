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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Fuhuş operasyonu - ADANA

Fuhuş operasyonu - ADANA

- Operasyondan genel ve detay görüntüler Adana merkezli 5 ildeki fuhuş operasyonu - Adana merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, tehdit ve şantajla kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 kişinin, polise yakalanmamak için müşterileriyle telefonda şifreli konuştukları belirlendiADANA (AA) - Adana merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, tehdit ve şantajla kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 kişinin, polise yakalanmamak için müşterileriyle telefonda şifreli konuştukları belirlendi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin, dün şafak vakti düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5’i kadın 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.Yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takip yapılan şüphelilerin, müşterilerle cep telefonu görüşmelerinde polise yakalanmamak için şifreli konuştukları tespit edildi.Şüphelilerin, fuhuş yapmaya “temizlik yapmak”, fuhuş yapan kadına “temizlikçi”, “karpuz”, “oda”, fuhuş yapmaya yeni başlayan kadına “taze çay”, yabancı kadına “kaçak çay” ve Türk kadına “yerli çay” şeklinde şifreli ifadeler kullandıkları belirlendi.“Manukyan” lakabını kullanan Afife F’nin liderliğini yaptığı iddia edilen şebekenin, müşterilere fuhuş yapmak için otel, pansiyon ve kamp evlerini kullandırdığı tespit edildi.Polis, dün Adana , Mersin, Hatay, Diyarbakır ve İstanbul’da 17 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlemiş, tehdit ve şantajla kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 5’i kadın 19 kişiyi gözaltına almıştı.​

Akalan Fuhuş Operasyonu Yabancı Kadın Cep Telefonu Şafak Vakti 

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