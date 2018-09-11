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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Fuhuş operasyonu: 2 gözaltı - KOCAELİ

Fuhuş operasyonu: 2 gözaltı - KOCAELİ

- Şüphelilerin adliyeye sevk edilişi - Genel görüntüler Kocaeli 'de fuhuş operasyonu: 2 gözaltıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İzmit Karabaş Mahallesi'ndeki bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İzmit Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenledi.
Operasyonda, fuhuş yaptıkları öne sürülen H.G. (30) ile T.M. (28) gözaltına alındı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Fuhuş Operasyonu Fuhuş Harekete Geç 

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