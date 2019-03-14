Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Fuhuş çetesine 'misafir' operasyonu - AMASYA

Fuhuş çetesine 'misafir' operasyonu - AMASYA

Fuhuş çetesine "misafir" operasyonu - AMASYA - Fuhuş çetesine "misafir" operasyonu - Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü önünden görüntü - 7 kadının sağlık kontrolü için Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne götürülmesiFuhuş çetesine "misafir" operasyonu - Operasyonda gözaltına alınanların sayısı 19'a yükseldiAMASYA (AA) - Amasya 'nın Merzifon ilçesinde "misafir" adıyla düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 19'a yükseldi.Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmeye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında emniyet güçlerinin çalışmaları sürüyor.Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda, aralarında memur ve esnafların da bulunduğu 5 şüpheli daha gözaltına alındı.Önceki gün gözaltına alınan ve Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Azerbaycan, Kırgızistan, Gürcistan ve Özbekistan uyruklu 7 kadın sağlık kontrolü için Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Sağlık kontrolünde bir kadında cinsel yolla bulaşan "frengi" hastalığı tespit edildiği, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 12 Mart'ta, çeşitli mahallelerdeki 11 evde fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine, "misafir" adıyla eş zamanlı operasyon düzenlemiş, belirlenen adreslerde 7'si yabancı uyruklu kadın 14 zanlı gözaltına alınmıştı.

Akalan Fuhuş Operasyonu Fuhuş Memur Trol 

İlgili Foto Galeriler
Fuhuş yapan Gürcistanlı kadın bakın nereden çıktı!Fuhuş yapan Gürcistanlı kadın bakın nereden çıktı!
Birkan'ın talibi gelin adayı da eskort çıktı!Birkan'ın talibi gelin adayı da eskort çıktı!
Fuhuştan yakalanan kadında hastalık çıktı!Fuhuştan yakalanan kadında hastalık çıktı!
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!
Futbolcu transfer eder gibi hayat kadını transferiFutbolcu transfer eder gibi hayat kadını transferi
Eskort sitesi sahtekarlığıyla 5 kadın milyonları vurduEskort sitesi sahtekarlığıyla 5 kadın milyonları vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı