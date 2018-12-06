Frig Vadisi'ndeki tarihi kiliseye dinamitle zarar verildiği iddiası - AFYONKARAHİSAR
- Frig Vadisi'ndeki tarihi kiliseye dinamitle zarar verildiği iddiası - İhsaniye ilçesine bağlı Ayazin köyündeki tarihi Frigya Kilisesi'nden detaylar - Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır'la röportajFrig Vadisi'ndeki tarihi kiliseye dinamitle zarar verildiği iddiası - İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Tanır: - "Bu haberin gerçekle bir alakası yok, gördüğünüz gibi. Geçen yıl mart ayında yan tarafta doğal bir kaya kopması olmuştur. Bunun ötesinde herhangi bir patlatma, kazı çalışması benzeri tahribata dönük bir çalışma yoktur"AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Tanır, Frig Vadisi'ndeki tarihi kiliseye dinamitle zarar verildiği iddiasına ilişkin, "Bu haberin gerçekle bir alakası yok, gördüğünüz gibi. Geçen yıl mart ayında yan tarafta doğal bir kaya kopması olmuştur. Bunun ötesinde herhangi bir patlatma, kazı çalışması benzeri tahribata dönük bir çalışma yoktur." dedi. Tanır, İhsaniye ilçesine bağlı Ayazin köyündeki tarihi Frigya Kilisesi'nin önünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin, Friglerin yaşadığı bir alan olduğunu söyledi.
Vadinin Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya'yı içine aldığını ifade eden Tanır, "Bir boydan bir boya baktığımız zaman 506 kilometrelik bir alandır. Dolayısıyla bu bölgede Frigya eserini, daha sonraki dönemde Doğu Roma eserlerini görmemiz mümkündür." diye konuştu. Bölgede yapılan çalışmalarda bu tarihi mekanları koruma adına önemli adımlar attıklarını dile getiren Tanır, şöyle devam etti:"Yapmış olduğumuz çalışmaların içerisinde Valilik uhdesinde insanlığın ortak mirası Kültür Varlıklarını Koruma Projesi'ni 2017 yılında başlattık ve bu çalışmayı sürdürüyoruz. Okullarda çocuklarımızı eğiterek tarihi binaların mekanların kültür varlıklarının insanlığın ortak mirası olduğu yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bölgede tarihi mekanları koruma adına önemli adımlar atılıyor. 2017 yılında yapılan çalışmayla Orman ve Su İşleri Bakanlığımız tarafından Frigya Tabiat Parkı ilan edildi ki; burada orman koruma muhafaza memurları yer alacak." - "Haberin asılsız olduğunu ifade etmek istiyorum"Jandarma tarafından koruma çalışmalarının da devam ettiğini vurgulayan Tanır, şunları kaydetti:"Bu yıl 52 civarı olayda 141 kişinin yakalandığını görüyoruz. Yani emniyet güçlerimiz bu çalışmaları yürütüyorlar. Basında çıkan haberle ilgili olarak şu anda yerindeyiz. Kilisenin olduğu yerdeyiz. Bu haberin gerçekle bir alakası yok, gördüğünüz gibi. Evet, yüzyıllardır bu kilisede tahribat olmuştur, tabii ki bunlar doğal tahribatlardır. Geçen yıl mart ayında yan tarafta doğal bir kaya kopması olmuştur. Bunun ötesinde herhangi bir patlatma, kazı çalışması benzeri tahribata dönük bir çalışma yoktur burada. Yani haberin asılsız olduğunu ifade etmek istiyorum."