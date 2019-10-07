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07 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Freni tutmayan tır elektrik direğine çarptı - ADANA

Freni tutmayan tır elektrik direğine çarptı - ADANA

- Tırın çarptığı elektrik direğinin parçalanmış hali - Sürücüye alkol testi yapılması - Tırın iç kabini - Yerdeki elektrik kablolarıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Çukurova ilçesinde freni tutmayan tır elektrik direğine çarparak durabildi.Alınan bilgiye göre, Bülent S'nin kullandığı 01 CYA 87 plakalı gazbeton yüklü tır, aracın freninin tutmaması sonucu Belediye Evleri Mahallesi'nde elektrik direğine çarptı.Yaralananın olmadığı kaza sonrası elektrik tellerinin kopması nedeniyle mahallenin büyük bir bölümü elektriksiz kaldı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.Şirket yetkilileri, çalışmaların ardından mahalleye elektrik verileceğini belirtti.

Elektrik Direği Bild Dağıtım Şirketi Elektrik Dağıtım Şirketi 

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