Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Freni boşalan mermer yüklü tır şarampole devrildi: 1 ölü

Freni boşalan mermer yüklü tır şarampole devrildi: 1 ölü

Yoldan detay

Polis Hastane Polis Ekipleri 

-Tırdan detay
-Vatandaşlardan detay
-Polislerden detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te frenleri boşalan mermer yüklü Tır, şarampole devrildi. Polis ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, kaza Karabük - Bartın Karayolu Kirkille mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametine seyreden Alper Çiftçi (40) idaresindeki 06 BN 8532 plakalı mermer yüklü Tır iddiaya göre rampa aşağıya indiği sırada bir anda frenleri boşaldı. Tır’ın frenlerinin boşaldığını fark eden sürücü, durumu önce bağlı olduğu şirket yetkililere bilgi verdi. Bunun ardından hızla rampa aşağıya inen Tır Kirkille mevkiinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Bu sırada uygulama noktasında bulunan polis ekiplerinin Tır’ın şarampole yuvarlandığını fark ederek koşarak olay yerine vardıktan sonra sürücüyü güçlükle dışarı çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansı ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü Çiftçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı