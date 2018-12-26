Fransızların çekilirken üzerinde antlaşma imzaladığı köprüde göçük meydana geldi

-belediye ekiplerinin şerit çekmesi

-belediye çalışanı röportaj

-göçüğün olduğu yer

-kayan toprak

-altı boşalan duvar

-oluşan çukur

-köprünün üzerinden geçenler

-genel ve detaylar



( ŞANLIURFA ) - Türkiye tarihinde büyük öneme sahip olan köprüde göçük-- Kurtuluş Savaşında üzerinde Fransızlarla antlaşmanın imzalandığı köprüde göçük- Şanlıurfa’nın Fransızlardan geri alındığı antlaşmanın imzalandığı köprüde göçük ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Fransız işgalinden kurtuluşu sırasında üzerinde antlaşma imzalanan tarihi Millet Köprüsü'nde göçük meydana geldi. Şanlıurfa’da birkaç gün boyunca devam eden yağışlar, Karakoyun Deresi üzerinde bulunan tarihi köprüde göçük meydana gelmesine neden oldu. Tarihi Millet Köprüsünün yan tarafında bulunan duvarın altı boşalınca toprak kayması ve göçük meydana geldi. Gece saatlerinde yaşanan olayda köprünün duvarları zarar görmezken yaklaşık 3 metre genişliğinde ve 6 metre derinliğinde bir çukur oluştu. Duvarın çökme ihtimaline karşı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi önlem aldı. Ekipler tarafından çukurun etrafına güvenlik şeridi çekildi. Köprünün kısa sürede onarılmaya başlanacağı belirtildi. Türkiye tarihi için büyük önem taşıyor Şanlıurfa’nın Kurtuluş Savaşında Fransız işgalinden kurtuluşunda köprü üzerinde antlaşma imzalandığı için Türkiye tarih anlamında büyük bir önem taşıyor. Derenin diğer tarafında bulunan eski adıyla Millet Hastanesi, yeni adıyla Devlet Hastanesine geçişi sağlamak için Karakoyun (Dayşan) Deresi üzerine yaptırılmıştır. Bu nedenle Millet Köprüsü ismi verilmiştir. Köprünün yapım tarihi kesin olarak bilinmiyor. Kurtuluş Savaşı’nda Fransızlarla yapılan antlaşma bu köprü üzerinde imzalandığından Şanlıurfa tarihi için büyük bir önem taşıyor. Köprü kesme taştan altı yüksek ayak üzerine oturmuş yedi gözden meydana gelmiştir. Günümüzde bu gözler toprakla dolmuştur. Ayrıca köprü üzerindeki korkuluk taşlarının altında su kanalları bulunmaktadır. Bu nedenle de köprünün aynı zamanda su kemeri olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Millet Köprüsü'nün yıkılmış yerleri 2001 yılında İl Özel İdaresi, 2013 yılında ise Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilmiştir. (Şİ-SD-

