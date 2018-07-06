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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
- Fransa’nın Nantes şehrinde olaylar devam ediyor

- Fransa’nın Nantes şehrinde olaylar devam ediyor

Olay yerinden görüntü

( NANTES ) NANTES

Elektrik Trafosu Polis Kontrolü Benzin İstasyonu Polis Karakolu Molotof Kokteyli 


- Fransa’nın Nantes şehrinde polis tarafından bir gencin öldürülmesi sonrasında çıkan olaylar devam ediyor. Fransa’nın Nantes şehrinde Salı günü bir gencin, polis kontrolü sırasında öldürülmesinin ardından başlayan olaylarda çatışmalar yaşanırken, olayların büyümesinden endişelenen yetkililer ‘sükunet’ çağrısı yaptı. Kentte 4 gündür olaylar sırasında polis ile göstericiler arasında zaman zaman çatışmalar yaşandı ve eylem yapanlardan gözaltına alınanlar olduğu öğrenildi. Dün gece çıkan olaylarda, bir okul ile benzin istasyonu ateşe verildi.
50 araç yakılıp kullanılamaz hale getirildi.
Kundaklama olaylarıyla ilgisi olduğu düşünülen 4 kişi tutuklandı. 22 yaşındaki Aboubakar isimli genci vuran polis ise gözaltına alındı. Buna rağmen şiddet olaylarının devam etmesi Fransız yetkilileri, olayların 2005 yılında yaşananlara benzeyeceği yönünde endişelendiriyor. Paris’te 2005 yılında çıkan olaylarda polisten kaçan 3 göçmen çocuğunun elektrik trafosuna girmesi sonucu çocuklardan ikisi hayatını kaybetmiş bir Türk çocuğu yaralanmıştı. Nantes İtfaiyesinden yapılan açıklamaya göre, 50 araç yakıldı. Nantes'in kuzeydoğusundaki La Bottire bölgesinde bulunan Leonardo da Vinci meslek okulu ve aynı bölgedeki bir benzin istasyonunu kundaklandı. Bir gün önce, Nantes banliyölerinden Saint-Herblain'deki polis karakolunun avlusunda bir polis arabasına bir molotof kokteyli atıldı. Ayrıca, 7 kamu binası ve işletmeler de olaylar sırasında zarar gördü. Nantes kentinin Breil bölgesinde, 22 yaşında polis kurşunuyla hayatını kaybeden Aboubakar için Çarşamba günü düzenlenen gösteride, "Hakikat ortaya çıksın, adalet istiyoruz" sloganları atılmıştı. Yürüyüşe yaklaşık bin kişi katılmış, çıkan olaylar üzerine Nantes kentini ziyaret eden Başbakan Douard Philippe, gencin ölümü hakkında gerekli inceleme yapılıp şeffaf bir şekilde gerçeklerin ortaya çıkarılacağını söylemişti.
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