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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
- Fransa İçişleri Bakanı Collomb'tan 'rehine krizi' açıklaması

- Fransa İçişleri Bakanı Collomb'tan 'rehine krizi' açıklaması

İçişleri Bakanı Collomb'un açıklaması

( PARİS ) PARİS

Rehine Krizi Çevik Kuvvet Süpermarket Basın Açıklaması Harekete Geç 


- Fransa'nın güneyinde bir kent olan Trebes'te gerçekleşen rehin alma olayı hakkında Fransız İçişleri Bakanı Gerar Collom açıklama yaptı. Bakan Collomb basın açıklamasında, “Koşudan dönen bir çevik kuvvet omzundan yaralandı. Terörist süpermarkete girdi, ateş etti. 2 kişi hayatını kaybetti. Olay bu şekilde gerçekleşti. İlk olarak jandarma müdahale ederek rehinelerin bir kısmını çıkartabildi. Bir Jandarma Teğmenimiz bir rehinenin yerini gönüllü olarak aldı. Bu kahraman ve cesurca hareketi selamlıyorum. Kendisi yaralandı. Teğmen yanında götürdüğü açık telefonu masaya bıraktı ve oradan içeride konuşulanları dinledik, teröristin ateş sesini duyunca özel tim müdahale edip teröristi öldürdü. Teröristin ismi Redouane Lakdim, 26 yaşındaydı. Küçük suçlardan, uyuşturucu satıcılığından biliniyordu. Takip ediyorduk ama radikalleştiğini bilmiyorduk. Aniden harekete geçti. Hayatını kaybedenlerin isimlerini henüz bildiremeyiz. Şu anda ailelerine haber veriyoruz. Carcassonne’dan olan genç terörist ülkenin en ücra köşesinde bile tehlike olabileceğini gösterdi. Salah Abdeslam’ın özgürlüğünü istiyordu, teröristin bu saldırısını DAEŞ’in üstlenmesi olayın sonrasında gerçekleşti. Terörist tek başına karar alıp aniden bağımsız olarak saldırma kararı almıştı. Gelirken araç çalan terörist, araç sahiplerinin birini öldürüp diğerini yaraladı. Her yeni gün terör saldırılarını engellemek için mücadele veriyoruz, maalesef bu saldırının geldiğini göremedik” dedi.

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