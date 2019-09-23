Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Fransa'dan Amazon'daki yangınlar için 200 milyon dolar - NEW YORK

Fransa'dan Amazon'daki yangınlar için 200 milyon dolar - NEW YORK

- Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un konuşması - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: - "(Amazon ormanlarındaki yangınlar) Fransa, 200 milyon dolar katkıda bulunacak" - "Görüşmelerimizde tutarlı olmalıyız. Paris İklim Anlaşması'na aykırı davranan ülkelerle diyaloğu güçlendirmekten yana değilim"PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Amazon'daki orman yangınlarının söndürülebilmesi için 200 milyon dolar katkıda bulunacaklarını belirtti.
Macron, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu ABD'nin New York kentinde, Amazon ormanlarındaki yangınlara ilişkin eylem toplantısında konuştu.
Amazon ormanları için Almanya ve Norveç'in birçok şeyi yaptığını söyleyen Macron, Amazon ormanlarındaki yangın için herkesin Brezilya ile çalışmak istediğini vurguladı.Macron, yangınları söndürmek için eylem planının ortaya çıkması ve bir takvimin oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.Söz konusu yangınlarla ilgili "Fransa 200 milyon dolar katkıda bulunacak." diyen Macron, daha sonra BM İklim Zirvesi'nde yaptığı açıklamada da iklim değişikliği konusunda hızlı hareket edilmesi gerektiğini belirtti.
- "İklim ajandasına aykırı ticari bir ajandamız olamaz"Macron, iklim ajandasına aykırı ticari bir ajandalarının olamayacağına dikkati çekerek, "Görüşmelerimizde tutarlı olmalıyız. Paris İklim Anlaşması'na aykırı davranan ülkelerle diyaloğu güçlendirmekten yana değilim." dedi.
İklim değişikliğiyle mücadelede gençlere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Macron, ülkesinin Yeşil İklim Fonu'na 1,5 milyar avro aktaracağını açıkladı.
Macron, "Her birinize Yeşil İklim Fonu'na yaptığı katkıyı artırmaya çağırıyorum. Eyleme geçmemiz gerekiyor. Gençlerimizi her cuma gösteri yapmalarına izin vermemeliyiz." ifadesini kullandı.Le Parisien gazetesine verdiği demeçte, iklim değişikliğinden kaynaklanan çevre felaketlerine dikkati çekmek için Fransa'da gösteri düzenleyen çevrecileri, karbon salınımını 2050'ye kadar sıfıra indirmeyi kabul etmeyen Polonya'da eylem yapmaya çağıran Macron, "Gitsinler Polonya'da gösteri yapsınlar. Bu konuda ilerleme kaydetmeyenleri harekete geçirmek için yardım etsinler." ifadesini kullanmıştı.

Orman Yangınları İklim Değişikliği Toplantı Harekete Geç Eylem Planı 

İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Başbakan Davutoğlu, Mardin'deBaşbakan Davutoğlu, Mardin'de
Paris’te İklim Değişikliğine Karşı GösteriParis’te İklim Değişikliğine Karşı Gösteri
ABDli Türkler Otelin Önüne Akın EttiABDli Türkler Otelin Önüne Akın Etti
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Pakdemirli Rus Yangın Uçağını DenediPakdemirli Rus Yangın Uçağını Denedi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı